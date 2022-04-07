Українські захисники розбили артпідрозділ російських військових. Відео опублікували у Генштабі ЗСУ.

Зверніть увагу Ми не змогли сьогодні, але це не значить, що не зможемо завтра, – Верещук до жителів Херсона

Окупанти збирались обстрілювати мирних

Відомо, що артилерійський підрозділ окупантів готувався обстрілювати мирні населені пункти. Частина з них втекла.

На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо,

– мовиться у повідомленні.

Українські військові розбили артпідрозділ окупантів: дивіться відео