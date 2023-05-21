Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что 21 мая российская армия обстреляла поселок городского типа Казацкое, что в Новокаховской городской общине Каховского района.

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Оккупанты убили мирного мужчину

Александр Прокудин рассказал, что 21 мая близко 12:00 россияне прицельно обстреляли мирный жилой дом в поселке Казацкое. К сожалению, в результате обстрела скончался 55-летний мужчина. Его травмы были несовместимы с жизнью. По предварительной информации, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. На месте происшествия работают стражи порядка, чтобы задокументировать очередное военное преступление россиян.

Российская армия убила мирного жителя поселка Казацкое. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний мужчина,

– сообщил Прокудин.

Также в результате обстрела повреждены другие дома и хозяйственные постройки. Данные о пострадавших уточняются.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

За прошедшие сутки россияне убили еще 2 жителей Херсонской области

Утром 21 мая Прокудин сообщил, что россияне совершили по Херсонской области 63 обстрела, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза, пустив по городу 7 снарядов.

Российские военные преднамеренно целились в жилые кварталы населенных пунктов области. К сожалению, из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Херсонская ОВА готовится к освобождению левобережья области

Враг беспощадно обстреливает деоккупированную территорию Херсонской области с левого берега Днепра. Александр Прокудин на днях рассказал, что украинские защитники уже готовятся к освобождению другой части региона.