Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що 21 травня російська армія обстріляла селище міського типу Козацьке, що у Новокаховській міській громаді Каховського району.

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Окупанти вбили мирного чоловіка

Олександр Прокудін розповів, що 21 травня близько 12:00 росіяни прицільно обстріляли мирний житловий будинок у селищі Козацьке. На жаль, внаслідок обстрілу помер 55-річний чоловік. Його травми були несумісні з життям. За попередньою інформацією, окупанти здійснили артилерійський обстріл. На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин росіян.

Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік,

– повідомив Прокудін.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено інші будинки та господарські споруди. Дані щодо потерпілих уточнюються.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Минулої доби росіяни вбили ще 2 жителів Херсонської області

Зранку 21 травня Прокудін повідомив, що росіяни здійснили по Херсонській області 63 обстріли, випустивши 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, пустивши по місті 7 снарядів.

Російські військові умисно цілили у житлові квартали населених пунктів області. На жаль, через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

Херсонська ОВА готується до звільнення лівобережжя області

Ворог нещадно обстрілює деокуповану території Херсонської області з лівого берега Дніпра. Олександр Прокудін днями розповів, що українські захисники вже готуються до звільнення іншої частини регіону.

За дорученням Президента України Херсонська обласна військова адміністрація готується до деокупації і вже затверджений "План дій щодо життєзабезпечення деокупованих населених пунктів Херсонської області". Збройні Сили України на фінішній прямій. Наша помста буде потужною. Кожний, хто приніс смерть і горе в нашу країну, буде благати про милість,

– сказав Прокудін.