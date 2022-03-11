В первую неделю для педагогов психологи проведут разнообразные тренинги, в частности о преодолении страха у детей и возвращении в обычную жизнь, дадут советы, как бороться со стрессом и паническими атаками.

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В то же время, для родителей детей также подготовят памятки "Упражнения против стресса", "Как поддержать ребенка во время бомбардировки" и другое.

Психологические службы учебных заведений будут работать как кризисные центры психологической помощи, куда смогут обратиться все участники образовательного процесса.

Расписание и подача материалов

Каждое учебное заведение индивидуально продумало формат онлайн-встреч. Скорректировало расписание занятий, учитывая условия доступа к школьной платформе и возможности ее использования.

На сайтах учебных заведений будут размещены ссылки на всеукраинские онлайн-платформы для учащихся.

Что делать ученикам, выехавшим из Херсона

Школьники, выехавшие за пределы города, по заявлению родителя имеют право продолжить учебу в заведении по месту временного пребывания или перейти на индивидуальную форму обучения.

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