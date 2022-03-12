Об этом Игорь Колыхаев рассказал в фейсбуке днем ​​12 марта. Чиновник заверил местных жителей, что с Херсонводоканалом все хорошо,

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Мэр попросил не паниковать

"Предприятие работает, никто его не захватил. Еще раз говорю: доверяйте только официальным источникам информации, не разгоняйте панику и не пугайте друг друга", – подчеркнул Колыхаев.

Другие подробности о ситуации

На фейсбук-странице Херсонского городского совета уточнили, что водоснабжение города и его пригородов осуществляется с водоносного горизонта артезианскими скважинами. Там также уточнили, что вода проходит обеззараживание гипохлоритом натрия и контролируется специалистами.

Обратите внимание! Херсон находится под временной оккупацией россиян с 1 марта. Несмотря на это, местные жители регулярно выходят на митинги против захватчиков.

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