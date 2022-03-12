Про це Ігор Колихаєв розповів у фейсбуці вдень 12 березня. Чиновник запевнив місцевих мешканців, що з Херсонводоканалом все гаразд,

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Мер попросив не панікувати

"Підприємство працює, ніхто його не захоплював. Ще раз кажу: довіряйте лише офіційним джерелам інформації, не розганяйте паніку та не лякайте одне одного", – наголосив Колихаєв.

Інші подробиці про ситуацію

На фейсбук- сторінці Херсонської міської ради уточнили, що водопостачання міста та його передмість здійснюється із водоносного горизонту артезіанськими свердловинами. Там також уточнили, що вода проходить знезараження гіпохлоритом натрію та контролюється спеціалістами",

Зверніть увагу! Херсон перебуває під тимчасовою окупацією росіян з 1 березня. Попри це, місцеві регулярно виходять на мітинги проти загарбників.

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