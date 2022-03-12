Російські загарбники вивісили полотнище з традиційними кольорами своєї недодержави в окупованому Херсоні.

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У Херсоні на приміщення СБУ вивісили російський прапор

Росіяни розтрощили в Херсоні будівлю управління Служби безпеки України. Ворог 12 березня вивісив на ній свій прапор. Поряд майорить і стяг міста.



Російський прапор у Херсоні / Фото Ігоря Цуркана

Місто – під окупацією

Херсон перебуває під окупацією росіян з 1 березня. У багатьох людей немає, де взяти гроші та продукти. З відчаю вони беруть ворожу гуманітарну допомогу. Влада області про жителів Херсона забула. Голова обласної військової адміністрації втік на з міста. Мер один не може впоратися зі ситуацією.

Попри це, люди постійно виходять на мітинги проти окупації. Без зброї, однак зі синьо-жовтими прапорами та українським гімном, вони підходять до загарбників та прямо в обличчя кричать їм, аби ті забиралися геть.

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