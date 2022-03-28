Чаще всего сообщения о боевых действиях приходили с определенных территорий. В частности, на границе с Николаевской и Днепропетровской областями, сообщает 24 канал.

Тема Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 1 119 гражданских, еще 1 790 ранены, – ООН

Из-за обстрелов россиян в Херсонской области есть жертвы

Бои продолжались в районе Высокополья, Великой Александровки, Берислава, Снегиревки, Станислава.

Также за последние сутки российские военные сильно обстреляли село Станислав и поселок городского типа Великая Александровка. Есть погибшие, в их числе дети.

Вас может заинтересовать, как ВСУ уничтожили технику оккупантов в Херсонской области: смотрите видео