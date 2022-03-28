Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з певних територій. Зокрема, на межі з Миколаївською та Дніпропетровською областями, повідомляє 24 канал.

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Через обстріли росіян на Херсонщині є жертви

Бої тривали в районі Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, Снігурівки, Станіслава.

Також за останню добу російські військові дуже сильно обстріляли село Станіслав та селище міського типу Велика Олександрівка. Є загиблі, серед них діти.

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