Накануне из-за преступных действий захватчиков получила ранения и 15-летняя девушка в Харьковской области. Ее семья пыталась эвакуироваться из Изюмского района, когда машину обстреляли российские военные.

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Более 560 детей пострадали в результате российской агрессии в Украине

По меньшей мере, 563 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России: 202 из них – погибли. Однако эти цифры не окончательные, поскольку активные боевые действия продолжаются. Также нет информации об оккупированных территориях.

Где пострадало больше всего детей:

в Донецкой области – 117,

Киевской – 106,

Харьковской – 89,

Черниговской – 54,

Херсонской – 41,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Запорожской – 23,

в столице – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Какая ситуация сейчас в Херсонской области

В Генштабе ВСУ говорят, что враг направляет усилия на выход на административные границы Херсонской области. По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, россияне не исключают идею создания так называемой "ХНР", для этого уже даже напечатали "бюллетени".

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