Ситуация в Херсонской области остается сложной. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.

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На территории области продолжаются взрывы и обстрелы. Среди погибших есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура открыла ряд производств,

– говорится в сообщении.

В селах, где находятся русские военные, ситуация очень критична. Там уничтожена практически вся социальная инфраструктура.

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