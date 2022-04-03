Ситуація на Херсонщині залишається складною. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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На території області тривають вибухи та обстріли. Серед загиблих є діти. Через вбивство цивільного населення прокуратура відкрила низку проваджень,

– мовиться у повідомленні.

У селах, де перебувають російські військові, ситуація дуже критична. Там знищена практично вся соціальна інфраструктура.

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