В селах гуманитарная катастрофа

О ночных обстрелах оккупантов заявили в Херсонские области, сообщает 24 канал. Сейчас информация о последствиях ударов оккупанта – отсутствует.

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Вместе с тем, в Херсонской ОВА заявляют, что ситуация в области, которая оказалась под временной оккупацией россиян, становится критичнее.

Во многих селах гуманитарная катастрофа из-за отсутствия базовых потребностей и лекарств.

Ночью в области были слышны взрывы. Информация о последствиях пока отсутствует. В целом ситуация в Херсонской области становится критичнее: гуманитарная катастрофа во многих селах, отсутствие воды и света, а главное – лекарств. Рашисты продолжают мародерить,

– говорится в сообщении.

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