У селах гуманітарна катастрофа

Про нічні обстріли окупантів заявили в Херсонські ОВА, повідомляє 24 канал. Наразі інформація про наслідки ударів окупанта – відсутня.

Це важливо Зґвалтували 16-річну дівчину та 78-річну бабусю: окупанти влаштували звірства на Херсонщині

Разом з тим, у Херсонські ОВА заявляють, що ситуація в області, яка опинилася під тимчасовою окупацією росіян, стає критичнішою.

У багатьох селах гуманітарна катастрофа через відсутність базових потреб і ліків.

Вночі в області було чутно вибухи. Інформація щодо наслідків наразі відсутня. Загалом ситуація на Херсонщині стає критичнішою: гуманітарна катастрофа в багатьох селах, відсутність води і світла, а головне – ліків. Рашисти продовжують мародерити,

– йдеться у повідомленні.

До слова – "Армія бомжів": окупанти крали навіть вживану жіночу білизну в бідних: дивіться відео