Как уточнили взрывотехники, российская ракета не взорвалась, а разбилась на части. Боевая часть крылатой ракеты представляла угрозу местному населению, поэтому специалисты ее оперативно ликвидировали.

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В Херсонской области ликвидировали неразорванную Х-101

Жители Бериславского района сообщили стражам порядка, что в поле обнаружили неразорванную часть ракеты. Когда взрывотехники прибыли по вызову, обнаружили боевую часть весом 400 килограммов, которую идентифицировали как остатки крылатой ракеты типа Х-101.

Местные жители предоставили технику для того, чтобы специалисты ликвидировали боевую часть ракеты. Чтобы обломки не разлетались далеко, а сила взрыва была не столь мощна, часть Х-101 закопали в яму.

Полицейские перевели боеприпас в безопасное для транспортировки состояние, после чего перевезли на взрывную площадку и уничтожили таким образом, чтобы не нанести вред инфраструктуре и другим объектам вокруг. Обезвредили боевую часть ракеты Х-101 взрывотехники из Чернигова и Херсона.

В Херсонской области обезвредили остатки российской ракеты / Фото Нацполиция Украины

Как специалисты взорвали ракету: смотрите видео

Херсонщина страдает от постоянных обстрелов

  • Враг ни на миг не оставляет обстрелы Херсонщины. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 116 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БПЛА. Кроме того, ночью Херсонщину атаковали дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136".
  • Пил ударом оказались жилые кварталы Херсона, территория заводов, парка и складского помещения в Херсоне. "Шахеды" враг направил на админздание и фермерское хозяйство в Бериславском районе.
  • Из-за российской агрессии за прошедшие сутки погибли 2 человека. Еще 7 человек получили ранения.