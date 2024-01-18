Как уточнили взрывотехники, российская ракета не взорвалась, а разбилась на части. Боевая часть крылатой ракеты представляла угрозу местному населению, поэтому специалисты ее оперативно ликвидировали.

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В Херсонской области ликвидировали неразорванную Х-101

Жители Бериславского района сообщили стражам порядка, что в поле обнаружили неразорванную часть ракеты. Когда взрывотехники прибыли по вызову, обнаружили боевую часть весом 400 килограммов, которую идентифицировали как остатки крылатой ракеты типа Х-101.

Местные жители предоставили технику для того, чтобы специалисты ликвидировали боевую часть ракеты. Чтобы обломки не разлетались далеко, а сила взрыва была не столь мощна, часть Х-101 закопали в яму.

Полицейские перевели боеприпас в безопасное для транспортировки состояние, после чего перевезли на взрывную площадку и уничтожили таким образом, чтобы не нанести вред инфраструктуре и другим объектам вокруг. Обезвредили боевую часть ракеты Х-101 взрывотехники из Чернигова и Херсона.

В Херсонской области обезвредили остатки российской ракеты / Фото Нацполиция Украины

Как специалисты взорвали ракету: смотрите видео

Обратите внимание! В полиции призвали всех граждан поступать так, как жители Херсонщины: сразу сообщать о таких находках, однако ни в коем случае не подходить близко и не затрагивать их.

Херсонщина страдает от постоянных обстрелов