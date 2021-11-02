ЦИК обнародовала результаты по всем обработанным бюллетеням. Об этом комиссия сообщила 2 ноября.

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ЦИК посчитала 100% голосов в Херсонской области

На одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области обработали 100% участковых протоколов. Речь идет о бюллетенях с 188 участков.

Согласно результатам на округе победил Сергей Козырь от партии "Слуга народа". Он набрал 64,38% голосов.

Вторым стал Игорь Йосипенко от партии "европейская солидарность" - он набрал 14,33%. На третьем месте Екатерина Одарченко от партии "Национальная платформа" – 5,81%. голосов.



В Херсонской области посчитали 100% голосов / Скриншот с сайта ЦИК

Кстати, буквально накануне в Херсонской области произошли кадровые изменения. В частности Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской облгосадминистрации. Вместо него 27 октября назначил Геннадия Лагуту, который также выдвигался в народные депутаты на промежуточных выборах.

Впоследствии Лагута призвал людей поддержать Козыря, а сам фактически отказался от баллотирования.

Что известно о Сергее Козыре

Источник:"Википедия"

37-летний политик Сергей Козырь родом из Донецка. Он имеет образование бакалавра по специализации "правоведение" и магистра по разработке месторождений полезных ископаемых.

В 2005 году начал работать горным мастером подземного участка вентиляции и техники безопасности.

Далее 14 лет работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

С марта по 26 октября 2021 года был главой Херсонской областной государственной администрации. Перед этим он исполнял обязанности председателя ОГА с декабря 2020 по март 2021.

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