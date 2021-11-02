ЦИК обнародовала результаты по всем обработанным бюллетеням. Об этом комиссия сообщила 2 ноября.
К теме Довыборы в Херсонской области: в парламент проходит "слуга народа" Сергей Козырь
ЦИК посчитала 100% голосов в Херсонской области
На одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области обработали 100% участковых протоколов. Речь идет о бюллетенях с 188 участков.
Согласно результатам на округе победил Сергей Козырь от партии "Слуга народа". Он набрал 64,38% голосов.
Вторым стал Игорь Йосипенко от партии "европейская солидарность" - он набрал 14,33%. На третьем месте Екатерина Одарченко от партии "Национальная платформа" – 5,81%. голосов.
В Херсонской области посчитали 100% голосов / Скриншот с сайта ЦИК
Кстати, буквально накануне в Херсонской области произошли кадровые изменения. В частности Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской облгосадминистрации. Вместо него 27 октября назначил Геннадия Лагуту, который также выдвигался в народные депутаты на промежуточных выборах.
Впоследствии Лагута призвал людей поддержать Козыря, а сам фактически отказался от баллотирования.
Что известно о Сергее Козыре
Источник:"Википедия"
- 37-летний политик Сергей Козырь родом из Донецка. Он имеет образование бакалавра по специализации "правоведение" и магистра по разработке месторождений полезных ископаемых.
- В 2005 году начал работать горным мастером подземного участка вентиляции и техники безопасности.
- Далее 14 лет работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.
- С марта по 26 октября 2021 года был главой Херсонской областной государственной администрации. Перед этим он исполнял обязанности председателя ОГА с декабря 2020 по март 2021.
Коротко о выборах 31 октября в Херсонской области
- 31 октября в регионе прошли промежуточные выборы народного депутата в Верховную Раду.
- На должность нардепа баллотировались 15 кандидатов на округе №184.
- Кстати, в 2019 году парламентские выборы в округе №184 выиграл Игорь Колыхаев. В Раде он вошел в состав фракции партии "За майбутнє".
- Довыборы в Херсонской области объявили потому, что в 2020 году его избрали мэром Херсона.
- Из-за этого ему пришлось сложить мандат и досрочно прекратить депутатские полномочия.