По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в Кремле до сих пор не определились с тем, что им делать с Херсонской областью. Захватчики рассматривают варианты как непосредственно аннексии части региона, так и "присоединения" его к так называемой "ДНР" вместе с Запорожьем с последующим "вступлением" в Россию.

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О варианте покинуть оккупированные регионы в Москве совсем не задумываются, поскольку считают, что российским войскам удастся удержать контроль над украинскими территориями. Впрочем, реальность для современного Гитлера может оказаться совсем болезненной.

В госархив пришли за списками избирателей

В рамках подготовки к фейковому "референдуму", российские оккупанты начали составлять списки избирателей. За основу они решили взять данные по выборам президента за 2019 год.

Для изъятия соответствующей документации в 20-х числах июня в здание госархива прибыл отряд вооруженных захватчиков. Ордынцы ограбили помещение и вывезли из него все важные материалы.

Особый акцент российские оккупанты делали именно на списках избирателей.

Скорее всего, если в Кремле таки решат проводить "референдум", списки даже не будут корректировать, так что "голосовать" даже выехавшие из региона умершие и люди, которые на самом деле никогда ни на какие "выборы" не пойдут.

По всей вероятности, Москва попытается показывать миру какие-то сфальсифицированные документы, где будут указаны реальные данные жителей Херсона. Однако понятно, что цивилизованные страны не признают никаких попыток оккупантов хотя бы каким-то образом отделить Юг от Украины.

Впрочем, у Путина до сих пор не могут определяться, какие именно вопросы им выносить на референдум, поэтому даты его вероятного проведения постоянно смещаются.

Россияне не знают, как управлять городами

Параллельно с подготовкой к псевдоголосованию и выбору способа аннексии Херсонщины и Запорожья оккупанты столкнулись с еще одной проблемой: у них нет собственной команды для создания полноценных "администраций". Россияне могут найти маргиналов, которые будут надувать щеки вместе с местными коллаборантами, но с поддержкой жизнедеятельности городов никто из этих людей не справится. Даже тот же Владимир Сальдо, долгое время возглавлявший Херсон, является полным профаном в коммунальных вопросах, а о всяческих бывших дворниках и охранниках, которые сейчас занимают серьезные "должности" и нечего говорить.

Пока все руководство коммунальными службами, бухгалтерией и вообще решением социальных проблем осуществляет украинская власть, которая не перешла на сторону оккупантов, но и не покинула граждан. Из-за того, что допускать двоевластие в Кремле не собираются, ордынцы сосредоточились на поиске специалистов и увеличили давление на должностных лиц.

С этим может быть связано похищение настоящего мэра Херсона Игоря Колыхаева. Из-за нехватки квалифицированных кадров и неготовности должностных лиц к сотрудничеству, оккупанты и создают для них атмосферу террора. Потому что на все предложения и уговоры о сотрудничестве россияне были посланы вслед за русским кораблем.