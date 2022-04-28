Российские оккупанты массово отбирают технику у крестьян и у владельцев предприятий. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины в эфире телеканала Рада 28 апреля, сообщает 24 канал.

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Россияне в Херсонской области начали не просто мародерство, а промышленное мародерство. Мы можем четко сказать, что они заходят на все предприятия, которые есть только. Выдвигают определенные условия, как в 90-х годах,

– рассказывает Вадим Денисенко.

Захватчики запугивают людей, чтобы те не писали заявление в полицию. Иначе им и их семьям "не поздоровится".

Мародерство россиян в других областях Украины

На временно оккупированных территориях Харьковщины и Луганщины захватчики занимаются мародерством, грабят местных жителей.

Чаще всего оккупанты воруют алкоголь и еду.