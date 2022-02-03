Решение об охране одобрили после заседания местной комиссии ТЭБ и ЧС. График дежурств и правила пропуска не меняются.

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Почему привлекли Нацгвардию

Однако военные будут нести службу в 3 смены, поэтому вход и въезд в больницу круглосуточно ограничат временным контрольно-пропускным пунктом.

Повторно привлечь нацгвардейцев решили из-за резкого роста количества больных COVID-19 в Херсонской области.

Отметим, в ноябре 2021 года военных также привлекали охранять больницу.

Херсонскую больницу будут охранять нацгвардейцы / Фото Нацгвардии:

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 2 февраля в Украине выявили 39 620 новых случаев заражения коронавирусом. Таких высоких показателей в Украине с начала пандемии еще не было.

В больницы госпитализировали 4 136 человек. Умерли, к сожалению, 210 больных, но выздоровели 9 390 пациентов.

К слову, в Херсонской области заболели 968 человек.

Однако и наращивают темпы вакцинации. С начала кампании провели всего более 30,5 миллионов прививок.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Ровненская и Ивано-Франковская области. Однако в Минздраве предупредили, что вскоре могут "покраснеть" еще 6 регионов.

Текст поста воинской части 3056 Нацгвардии:

Херсонская областная инфекционная больница снова под охраной нацгвардійців

С сегодняшнего дня, патрульные гвардейцы воинской части 3056 выполняют задачи по изоляционно-ограничительным мероприятиям на территории Херсонской областной инфекционной больницы им. И. Г. Горбачевского. Как и в предыдущие разы, такому решению способствовало заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как отметил председатель указанной комиссии, повторное привлечение военнослужащих Национальной гвардии карантинных мер обусловлено резким ростом количества больных COVID-19 в области.

График дежурств и правила пропуска не меняются. Гвардейцы будут нести службу в три смены, поэтому вход и въезд в больницу круглосуточно будет ограничен временным контрольно-пропускным пунктом. Просим относиться к вынужденным мерам с пониманием и соблюдать масочного режима.