Наши героические воины уже овладели современным оружием партнеров и наносят им просто невероятные удары по объектам врага и скоплению его живой силы. HIMARS и другие западные "новинки" на вооружении ВСУ стали страшным сном российских оккупантов.

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Как наши герои владеют оружием партнеров

Президент Владимир Зеленский показал, как мощное и высокоточное оружие наших партнеров изменяет ситуацию на поле боя. Огневое преимущество пока остается за врагом, но благодаря просто невероятному мастерству воины ВСУ бьют более ловко и точно.

Наши артиллеристы стали героями нового видео United 24, и об их мастерстве в скором времени узнают не только оккупанты, но и весь мир.

Работа наших артиллеристов на оружии западных партнеров: видео

Война россии с Украиной: последние новости

В Мариуполе люди снова начали делать запасы. Они надеются, что будут праздновать Новый год под украинским флагом.

Партизаны сумели нанести очередной удар коллаборантам в Херсоне. То, что предатели получили билеты на концерт Кобзона, уже подтвердили разведчики.

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