Речь идет об уничтожении вражеских артиллерийских складов, штабов оккупационных войск и мест скопления живой силы. На разных участках фронта произведено 6 успешных впечатлений. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Это война технологий

Известно, что на вооружении России сейчас находятся советские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган". Они способны поражать цели на расстоянии 20 – 40 км. Именно поэтому получение Украиной РСЗО американского производства с дальностью поражения до 80 километров качественно изменило ход военного противостояния.

Почему задерживают передачу техники

В настоящее время США передали Украине 4 системы Himars. Вскоре должно поступить еще 4. Причина постепенного поступления ограниченного количества РСЗО состоит в обучении экипажа, которое требует времени.

Himars предоставляют только с обученным экипажем. Передаёт именно то количество техники, которое может быть эффективно применено. Это заявление представителя Пентагона,

– подчеркнул военный эксперт.

Качественный прорыв

По словам Снегирева, Великобритания заявила о возможности обучения до 10 тысяч украинских военных. Речь идет об освоении систем реактивного залпового огня, ударных беспилотников и ствольной артиллерии.

Военный эксперт отмечает, что Украине очень нужна ствольная артиллерия. На сегодняшний день мы уже получили 200 единиц гаубиц 155 калибра. "Оружия много не бывает. Украине нужно увеличивать количество мер огневого поражения", – сказал Снегирев.

Кроме того, переход на "натовский" калибр позволяет Украине получать большее количество боезапаса – это около 40 стран производителей.

Качественный прорыв будет достигнут тогда, когда мы получим и натовские образцы, и возможность логистики в закупке для этого оружия артиллерийских и других патронов,

– заметил Дмитрий Снегирев.

В заключение он опроверг "сказки" о том, что в России неисчерпаемый запас артиллерийских снарядов. "Это откровенный бред. Сейчас зафиксированы опрокидывания с территории Беларуси до 100 эшелонов боеприпасов. Также происходит опрокидывание из силовых районов России. Это свидетельствует о том, что артиллерийские снаряды вблизи границ РФ уже исчерпаны. Они вынуждены переходить из калибра 122 на 3 менять на Д-20. У них нет неисчерпаемых запасов, которыми они нас пугают", – резюмировал Снегирев.

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