Также удар показывает, что Украина модернизировала системы HIMARS, поэтому у россиян нет противодействия. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу, что стоит ожидать больших сюрпризов.

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"Такая колонна будет не одна"

Петр Андрющенко подчеркнул, что последнюю неделю оккупанты жалуются относительно Донецка и Горловки, потому что якобы ВСУ имеют какие-то другие HIMARS. Дело в том, что россияне давно научились противодействовать HIMARS. Они активно применяли системы РЭБ, которые сбивали наводки, поэтому снижалась меткость украинских артиллерийских систем. Это была достаточно серьезная проблема.

Такой удар показывает, что мы действительно модернизировали наши системы HIMARS, что у россиян нет противодействия. Это означает, что возле линии фронта нас ждут большие сюрпризы. Такая колонна будет не одна,

– сказал он.

Известно, что колонна ехала из Макеевки в Донецк, двигалась на север области, в направлении Часового Яра. Остановилась на заправку на передышку. Ее разбили достаточно сильно.

Последние месяцы россияне достаточно спокойно чувствовали себя в участке тыла от Макеевки до Донецка, части Горловки. Туда время от времени что-то долетало. Однако дорога между Донецком и Макеевкой считалась абсолютно безопасной, потому что украинским беспилотникам туда было сложно залетать.

С одной стороны, боевые беспилотники туда не сильно долетали. А то, что бывает с артиллерией, они справились. Теперь оказывается, что нет. Им надо, кроме всего, перестраивать логистику, понимая, что те логистические пути, которыми двигалась по крайней мере эта колонна, не являются безопасными. Они находятся и под огневым контролем, и под вниманием ВСУ,

– объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

Это означает, что надо строить какой-то другой путь или перестраивать время перемещений или маршрут. Каждая такая сложность замедляет, усложняет наступательные действия врага.

Чем дольше нет таких точных ударов, в частности, на оккупированных территориях, тем больше захватчики расслабляются. Это психологический фактор. Поэтому сейчас оккупанты – это легкая цель. Нужно, чтобы Силы обороны этим воспользовались.