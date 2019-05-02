Павлоградский химический завод занимается массовым восстановлением ракет к реактивным системам залпового огня "Смерч" и изготовлением топлива для ракетных комплексов "Ольха".

В программе "Тропами войны" телеканала ZIK отметили, что сбор восстановленных реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня калибра 300 миллиметров БМ-30 "Смерч" проводится в цехе конечного сбора Государственного предприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод".

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В цехе два полузаряда соединяются в одно целое. Затем к ним монтируется сопло двигателя. Также в этом цехе устанавливается боевая часть. Уже готовая ракета будет поставляться в украинскую армию.



Элементы реактивных снарядов для РСЗО БМ-30 "Смерч" в цехе // ZIK

Исследователи в научно-исследовательском институте со штатом 900 сотрудников, благодаря технологиям изготовления новых видов ракетного топлива, добились возможности восстановления старых советских ракет, и оснащение новых.

Генеральный директор химического завода Леонид Шиман отметил, что предприятие способно производить топливо не только для комплексов РСЗО, но и для боевых ракет значительно большей мощности, среди которых ракеты малой и средней дальности.

Стоит заметить, что "Павлоградский химический завод" включен в исполнении Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и участвует в испытаниях модернизированного комплекса РСЗО с корректируемой ракетами повышенной дальности "Ольха-М".