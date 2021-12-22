Люди как будто забыли, что один из основных инструментов российской внешней политики и политической риторики — троллинг, построенный на принципе "Россия может позволить себе всё, что позволяет себе Америка".
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Косплей Пауэлла
Один из самых памятных эпизодов новейшей военно-политической истории Америки — это когда госсекретарь Колин Пауэлл публично, с трибуны ООН обвинял Ирак в изготовлении и размещении на позициях химического оружия.
После этого последовало вторжение.
В росссийской памяти этот эпизод остался как пример особенного цинизма американцев, на который давно тянуло ответить тем же.
Сознательно или бессознательно Шойгу сегодня ответил.
Украина – не Сирия Что стоит за "химической" истерией Шойгу
Что будет далее
С теми же, или нет последствиями мы пока не знаем. Кстати, последствия были не очень не только для Ирака, но и, более долгосрочно, для Америки.
Скандальное заявление Шойгу: смотрите видео