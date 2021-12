Что сказал Шойгу

Дословно Сергей Шойгу заявил: "Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента".

Для чего, по информации Минобороны РФ, было задействовано сразу более 120 сотрудников американских ЧВК.

Я уже давно отмечал то, что уже даже официальные лица высшего ранга, а не просто говорящие головы, используются в России для ретрансляции фейков, но всё же, история с химическим оружием, о котором заговорил Сергей Шойгу, это не просто история про неких иностранных наёмников BlackWater или биолаборатории.

Проверено Сирией

Дело в том, что провокация с химическим оружием это классическая методичка российской пропаганды, не меняющаяся уже годами, как, например, обвинение любой страны, которая намеревается вступить в НАТО или в ЕС в том, что на её территории США размещают лаборатории по разработке биологического оружия. Например, с биолабораториями это классический фейк берущий своё начало ещё в 1990-х.

Что же до химического оружия, то Россия, известная частотой его применения в разного рода конфликтах, ещё в январе 2013 года, после применения Башаром Асадом данного типа веществ против сирийской оппозиции, попыталась оправдать покрываемого тирана обвинениями в адрес британцев и украинцев.

Согласно распространявшемуся тогда на российских ресурсах фейку, химическую атаку организовали, якобы, частная британская военная компании Britam Defense при помощи украинцев. Отмечу, что это было ещё до того, как антиукраинская риторика в российской информационной повестке стала основной.

В то время как Башар Асад травил своих граждан, под покровительством России, причем российскими же химическими веществами, российские ресурсы в этом обвиняли кого угодно, только не кровавого сирийского диктатора.

Украинская "локализация"

Когда же Украина стала основным врагом для России, не удовлетворившей свои реваншистские амбиции по захвату территорий соседней страны, то дискредитация нашей страны в контексте неизменной методички "химическое оружие" участилось.

Например, в 2018 российский пропагандист Александр Мединский был задействован российской пропагандистской машиной в попытке обвинить Украину в применении химического оружия на территории Донбасса. С таким заявлением он обратился к президенту США Дональду Трампу, но его фейк не нашёл отклика в Белом доме так и оставшись в нише третьесортных информационных площадок.

После такого дерзкого финта Александр Мединский, действуя по кальке истории Шария, обратился к агенту влияния Кремля в Финляндии, а в миру "правозащитнику и журналисту" Йохану Бекману, который по совместительству ещё и руководитель фейкового "представительства “ДНР" в Хельсинки, с просьбой посодействовать в получении политического убежища в Финляндии.

Что задумали русские

Между тем, не смотря на то, что фейк о применении Украиной химического оружия на Донбассе выставляется на смех – это не означает, что угроза его применения Россией, с последующим обвинением Украины, минимальна. Как раз – наоборот.

В 2018 году вашингтонский Центр изучения войны (Institute for the Study of War) отмечал, что Россия может осуществить химическую атаку против Украины.

Аналитики центра в частности отмечали, что России для эскалации против Украины необходимы предпосылки и для этого Кремль не только распространяет фальшивые нарративы о том, что Киев и страны Запада готовят неизбежные атаки на востоке Украины, в том числе и химические, но и сама же организует подобную провокацию, чтобы в ней обвинить украинские власти.

Стоить отметить, что представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" голословно и бездоказательно так же обвиняли Украину в применении химического оружия, но единственный видеофакт который был представлен сепаратистскими ресурсами, оказался фейком. Для обвинения ВСУ в обстреле Семеновки под Славянском фосфорными бомбами, например, ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака.

Сasus belli

Между тем, следует понимать, что как у подконтрольных России группировок, так и подразделений оккупационных российских войск, а Донбассе имеются в наличие химические боеприпасы. В свою очередь, за годы войны мы видели лишь информационные волны на этой теме, но не непосредственное применение, как например в Сирии.

Дело в том, что Украина – это не Сирия. Даже с учётом того, что Башар Асад и российская группировка применяли химическое оружие в настолько закрытой стране, но всё же о данном применении стало известно на международном уровне, легко себе представить, что произойдёт, примени подобное оружие Россия в Украине.

Данная провокация будет молниеносно расследована и добыты все доказательства того, что виновницей данного преступления является именно российская сторона.

Россию уже неоднократно макали лицом в лужу, в попытках распространять фейки и манипуляции против Украины и россияне прекрасно понимают, насколько это скользкий и тонкий лёд, организовывать подобную провокацию. Но проблема в том, что если Кремлю понадобится casus belli, то для пояснения во внутреннем ареале высокодуховного лепрозория этой истории, про химическое оружие, вполне хватит и плевать на правду и расследования.

А потому, речь Сергея Шойгу это не только цитирование старой, пошарпанной методички, и не очередное моральное и психологическое давление в информационном потоке, на фоне скапливающихся сил оккупантов у наших границ, но и вполне реальная угроза прямым текстом. Фактически, страна-оккупант стала играть в открытую. –

