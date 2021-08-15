Сначала у младенца покраснел и болел глаз, поэтому врачи ему прописали антибиотики. Только в июле 2021 года медики диагностировали страшную болезнь и назначили длительную химиотерапию.

Интересно Во Львове провели сложнейшую операцию младенцу, от которого отказалась мама: он ищет новую семью

Мальчик "стал радиоактивным"

"Я не могу держать его дольше 10 минут, так как он полностью радиоактивный", – рассказала 26-летняя Кэрол Монтгомери-Дуайер.

Женщина беременна во второй раз. Медики запретили ей долго контактировать с сыном, чтобы избежать угроз для нерожденного ребенка.

Лечение в Великобритании

Отец мальчика, 30-летний Дэниэл Рис, после установления вывода диагноза уволился с работы и все время ухаживает за ним. Вероятно, ребенок будет нуждаться во втором курсе лечения, чтобы получить шанс выжить.

"Уолли может получить лучевую терапию или поехать на 2,5 месяца в Великобританию для протонной терапии, которая недоступна в Австралии", – рассказала мать.



8-месячный Уолли проходит химиотерапию / Фото с сайта The Sun

Несмотря на беременность и предостережения врачей, Кэрол с мужем собирается преодолеть немалое расстояние и предоставить лечение сыну. Второй ребенок, скорее всего, родится в британском медучреждении.

Стоимость терапии в Великобритании родители пока не берутся оценивать. Благодаря благотворительным пожертвованиям семья собрала 42 тысячи долларов на лечение Уолли.