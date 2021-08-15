Спершу у немовляти почервоніло та боліло око, тож лікарі йому прописали антибіотики. Лише у липні 2021 року медики діагностували страшну хворобу та призначили тривалу хіміотерапію.

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Хлопчик "став радіоактивним"

"Я не можу тримати його довше 10 хвилин, оскільки він повністю радіоактивний", – розповіла 26-річна Керол Монтгомері-Дуайєр.

Жінка вагітна вдруге. Медики заборонили їй довго контактувати з сином, щоб уникнути загроз для ненародженої дитини.

Лікування у Великій Британії

Батько хлопчика, 30-річний Деніел Ріс після встановлення невтішного діагнозу, звільнився з роботи та весь час доглядає за ним. Ймовірно, дитина потребуватиме другого курсу лікування, щоб отримати шанс вижити.

"Воллі може отримати променеву терапію або поїхати на 2,5 місяці у Великобританію для протонної терапії, яка недоступна в Австралії", – розповіла мати.



8-місячний Воллі проходить хіміотерапію / Фото з сайту The Sun

Попри вагітність та застереження лікарів, Керол із чоловіком збирається подолати чималу відстань та надати лікування синові. Друга дитина, найімовірніше, народиться у британському медзакладі.

Вартість терапії у Великій Британії батьки наразі не беруться оцінювати. Завдяки благодійним пожертвам сім'я зібрала 42 тисячі доларів на лікування Воллі.