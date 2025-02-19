Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Следствие установило, что средства разворовывали при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Колокол".

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Антикоррупционные органы разоблачили схему в ВСУ

По данным правоохранителей, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт с частным обществом, которое не имело опыта создания военных систем управления.

За четыре года техническое задание незаконно меняли 13 раз, что позволило искусственно увеличить стоимость проекта на 300 миллионов гривен, одновременно функционал системы существенно урезали. Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 миллионов.

Разработанная система не соответствует требованиям: она не совместима с протоколами НАТО и не интегрируется с другими военными системами. В ходе следствия обнаружили попытки скрыть ключевую документацию, а после начала расследования причастные даже пытались бесплатно модернизировать систему, однако фундаментальные ошибки в ее архитектуре сделали это невозможным.

Среди подозреваемых:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрения сообщили, в частности, экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ Радиону Тимошенко и экс-начальнику войск связи ВСУ Владимиру Рапко.

Их обвиняют в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сейчас досудебное расследование продолжается.