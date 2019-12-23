Хищение 800 тысяч гривен: в Житомирской области мэру сообщили о подозрении

Мэра Коростышева Житомирской области Ивана Кохана подозревают в растрате средств местного бюджета на более чем 800 тысяч гривен. 23 декабря ему сообщили о подозрении в служебной халатности.

Чиновник завышал суммы работ по ремонту дорог в 2017 году. Местный бюджет ОТГ не получил почти миллион гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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Следователи полиции подали в суд ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и избрании ему меры пресечения.

Местное издание "Житомир.info" сообщает, что говорится о Коростышевском мэре Иване Кохане.

На местных выборах в октябре 2015 года он был избран мэром Коростышева, а 18 декабря 2016 года был избран председателем Коростышевской городской ОТГ.



Мэра Коростышева Ивана Кохана задержали / фото Нацполиции