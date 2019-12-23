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      Хищение 800 тысяч гривен: в Житомирской области мэру сообщили о подозрении

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      Мэр Коростышева Иван Кохан / zhitomir.info

      Мэра Коростышева Житомирской области Ивана Кохана подозревают в растрате средств местного бюджета на более чем 800 тысяч гривен. 23 декабря ему сообщили о подозрении в служебной халатности.

      Чиновник завышал суммы работ по ремонту дорог в 2017 году. Местный бюджет ОТГ не получил почти миллион гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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      Следователи полиции подали в суд ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и избрании ему меры пресечения.

      Местное издание "Житомир.info" сообщает, что говорится о Коростышевском мэре Иване Кохане.

      На местных выборах в октябре 2015 года он был избран мэром Коростышева, а 18 декабря 2016 года был избран председателем Коростышевской городской ОТГ.


      Мэра Коростышева Ивана Кохана задержали / фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Дорогие депутаты Взятка Новости Житомира Коррупция
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