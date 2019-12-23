Розкрадання 800 тисяч гривень: на Житомирщині меру повідомили про підозру

Мера Коростишева Житомирської області Івана Кохана підозрюють у розтраті коштів місцевого бюджету на понад 800 тисяч гривень. 23 грудня йому повідомили про підозру у службовій недбалості.

Чиновник завищував суми робіт по ремонту доріг у 2017 році. Місцевий бюджет ОТГ не отримав майже мільйон гривень. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

Читайте також: Привласнював землі ветеранів АТО і переселенців: меру Обухова повідомили про підозру

Слідчі поліції подали в суд клопотання про відсторонення чиновника від виконання службових обов'язків та обрання йому запобіжного заходу.

Місцеве видання "Житомир.info" повідомляє, що мовиться про Коростишівського мера Івана Кохана.

На місцевих виборах у жовтні 2015 року він був обраний мером Коростишива, а 18 грудня 2016 був обраний головою Коростишівської міської ОТГ.



Мера Коростишева Івана Кохана затримали / фото Нацполіції