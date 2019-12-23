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      Розкрадання 800 тисяч гривень: на Житомирщині меру повідомили про підозру

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      Мер Коростишева Іван Кохан / zhitomir.info

      Мера Коростишева Житомирської області Івана Кохана підозрюють у розтраті коштів місцевого бюджету на понад 800 тисяч гривень. 23 грудня йому повідомили про підозру у службовій недбалості.

      Чиновник завищував суми робіт по ремонту доріг у 2017 році. Місцевий бюджет ОТГ не отримав майже мільйон гривень. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

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      Слідчі поліції подали в суд клопотання про відсторонення чиновника від виконання службових обов'язків та обрання йому запобіжного заходу.

      Місцеве видання "Житомир.info" повідомляє, що мовиться про Коростишівського мера Івана Кохана.

      На місцевих виборах у жовтні 2015 року він був обраний мером Коростишива, а 18 грудня 2016 був обраний головою Коростишівської міської ОТГ.


      Мера Коростишева Івана Кохана затримали / фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Новини Житомира Хабар Дорогі депутати
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