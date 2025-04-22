Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Какая схема хищения на строительстве Подольского моста

По данным следствия, к организации коррупционной схемы причастны как действующий, так и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации.

Правоохранители установили, что еще до начала полномасштабного вторжения чиновники умышленно завышали стоимость строительных материалов при возведении Подольского моста. Полученную "разницу" они распределили между участниками сделки.

Разоблачены участники схемы хищения средств на строительстве Подольского моста / Фото СБУ

В частности, в 2018 – 2019 годах участники схемы закупили оптовые партии сеток для укрепления опор моста почти в шесть раз дороже рыночной цены – по 610 долларов за единицу вместо средней рыночной стоимости в 110 долларов.

Правоохранители сообщили о подозрении действующему и бывшему руководителям коммунального предприятия, а также их сообщнику – экс-директору подрядной компании. Им инкриминируют соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой.

В домах фигурантов провели обыски, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что накануне ВАКС арестовал имущество беглого бизнесмена Дениса Комарницкого и его семьи. Также это решение распространяется на его корпоративные права, автомобили, наличные и ценные бумаги.