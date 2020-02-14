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      Хищение 284 миллионов гривен: экс-чиновнику "Нафтогаза" объявили о подозрении

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      ГБР и Нацполиция вручили подозрение экс-чиновнику "Нафтогаза" / dbr.gov.ua

      Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении властью бывшему директору одного из департаментов "Нафтогаза". Это нанесло государству 284 миллионов гривен убытков.

      Подозреваемому грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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      В чем подозревают бывшего чиновника "Нафтогаза"

      Следователи обнаружили, что в 2013 году руководство "Нафтогаза" подписало договор на проведение сейсморазведочных исследований. Их стоимость составляла 407 миллионов гривен.

      Подозреваемый знал, что общество не сможет выполнить часть исследований, но все равно составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения. Согласно договору, это стало основанием для частичной оплаты услуг, что нанесло государству 284 миллионов гривен убытков.

      Сейчас решается вопрос об обращении в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

      Отметим, что председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате больших премий и зарплат.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Государственное бюро расследований Нафтогаз
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