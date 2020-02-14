Хищение 284 миллионов гривен: экс-чиновнику "Нафтогаза" объявили о подозрении
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении властью бывшему директору одного из департаментов "Нафтогаза". Это нанесло государству 284 миллионов гривен убытков.
Подозреваемому грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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В чем подозревают бывшего чиновника "Нафтогаза"
Следователи обнаружили, что в 2013 году руководство "Нафтогаза" подписало договор на проведение сейсморазведочных исследований. Их стоимость составляла 407 миллионов гривен.
Подозреваемый знал, что общество не сможет выполнить часть исследований, но все равно составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения. Согласно договору, это стало основанием для частичной оплаты услуг, что нанесло государству 284 миллионов гривен убытков.
Сейчас решается вопрос об обращении в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.
Отметим, что председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате больших премий и зарплат.
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