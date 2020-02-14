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      Розкрадання 284 мільйонів гривень: експосадовцю "Нафтогазу" оголосили про підозру

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      ДБР і Нацполіція вручили підозру експосадовцю "Нафтогазу" / dbr.gov.ua

      Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів "Нафтогазу" у зловживанні владою. Це завдало державі 284 мільйонів гривень збитків.

      Підозрюваному загрожує від 3 до 6 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

      Читайте також: Розкрадання 1,7 мільярда гривень: у "Київметробуді" і "Укргазбанку" проводять обшуки

      У чому підозрюють колишнього посадовця "Нафтогазу"

      Слідчі виявили, що у 2013 році керівництво "Нафтогазу" підписало договір на проведення сейсморозвідувальних досліджень. Їхня вартість становила 407 мільйонів гривень.

      Підозрюваний знав, що товариство не зможе виконати частину досліджень, але все одно склав і передав на підпис керівництву перелік робіт, а потім погодив акти їх виконання. Згідно з договором, це стало підставою для часткової оплати послуг, що завдало державі 284 мільйонів гривень збитків.

      Зараз вирішується питання про звернення до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

      Відзначимо, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати великих премій та зарплат.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Корупція Державне бюро розслідувань Нафтогаз Новини України Новини політики
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