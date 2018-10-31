Хэллоуин 2018: протоиерей УПЦ объяснил, как нужно воспринимать этот праздник

В 2018 году Хеллоуин полностью потерял свою религиозную почву, которую этот праздник имел то ли у кельтов, то ли позже - у христиан, которые пытались воцерковить этот праздник в Британии.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии, протоиерей Георгий Коваленко.

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Я считаю, что сегодня это – коммерчески-развлекательный праздник, излишней сакрализации в виде демонизации ему придавать не стоит. Как отец и дедушка считаю, что взрослые должны не заграватись и выбирать определенные карнавальные стратегии в соответствии с теми фильмами, книгами или комиксами, которые сегодня интересны детям,

–подчеркнул Коваленко.

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Он добавил, что религиозная основа этого праздника в Украине сейчас вообще отсутствует.

"Это – развлечение, но как в любом развлечении, нужно знать меру. Любое заигрывание со злом и со смертью могут быть опасными при определенных обстоятельствах в определенных компаниях и местах. Говорить, что все полностью хорошо не буду – не все персонажи мне нравятся. Как верующий человек я серьезно отношусь к реальности зла. Но, скажем так, несмотря на то, что происходит в торгово-развлекательных центрах или офисах – это коммерчески-развлекательный праздник. И я бы не преувеличивал какого его религиозного значения, ибо на сегодняшний день оно отсутствует. Если мы – верующие – сами не начнем это значение туда запихивать", подчеркнул протоиерей.