15:54
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Хэллоуин 2018: протоиерей УПЦ объяснил, как нужно воспринимать этот праздник

      162 Читати новину українською
      Хэллоуин-2018
      Хэллоуин-2018 / Daily Express

      В 2018 году Хеллоуин полностью потерял свою религиозную почву, которую этот праздник имел то ли у кельтов, то ли позже - у христиан, которые пытались воцерковить этот праздник в Британии.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии, протоиерей Георгий Коваленко.

      Читайте также: Хэллоуин-2018: когда и как отмечают страшный праздник

      Я считаю, что сегодня это – коммерчески-развлекательный праздник, излишней сакрализации в виде демонизации ему придавать не стоит. Как отец и дедушка считаю, что взрослые должны не заграватись и выбирать определенные карнавальные стратегии в соответствии с теми фильмами, книгами или комиксами, которые сегодня интересны детям,
      –подчеркнул Коваленко.

      Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий

      Он добавил, что религиозная основа этого праздника в Украине сейчас вообще отсутствует.

      "Это – развлечение, но как в любом развлечении, нужно знать меру. Любое заигрывание со злом и со смертью могут быть опасными при определенных обстоятельствах в определенных компаниях и местах. Говорить, что все полностью хорошо не буду – не все персонажи мне нравятся. Как верующий человек я серьезно отношусь к реальности зла. Но, скажем так, несмотря на то, что происходит в торгово-развлекательных центрах или офисах – это коммерчески-развлекательный праздник. И я бы не преувеличивал какого его религиозного значения, ибо на сегодняшний день оно отсутствует. Если мы – верующие – сами не начнем это значение туда запихивать", подчеркнул протоиерей.

       

       

      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Хэллоуин Традиции
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук