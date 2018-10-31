Хелловін 2018: протоієрей УПЦ пояснив, як потрібно сприймати це свято

У 2018 році Хелловін повністю втратив своє релігійне підґрунтя, яке це свято мало чи то у кельтів, чи то пізніше – у християн, які намагались воцерковити це свято у Британії.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії, протоієрей Георгій Коваленко.

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Я вважаю, що сьогодні це – комерційно-розважальне свято, зайвої сакралізації у вигляді демонізації йому надавати не варто. Як батько і дідусь вважаю, що дорослі мають не заграватись і обирати певні карнавальні стратегії у відповідності до тих фільмів, книжок чи коміксів, які сьогодні цікаві дітям,

–наголосив Коваленко.

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Він додав, що релігійне підґрунтя цього свята в Україні зараз взагалі відсутнє.

"Це – розвага, але як у будь-якій розвазі потрібно знати міру. Будь-яке загравання зі злом і зі смертю можуть бути небезпечними за певних обставин у певних компаніях та місцях. Казати, що все повністю добре не буду – не всі персонажі мені подобаються. Як віруюча людина я серйозно ставлюсь до реальності зла. Але, скажімо так, дивлячись на те, що відбувається у торгівельно-розважальних центрах чи офісах – це комерційно-розважальне свято. І я би не перебільшував якогось його релігійного значення, бо на сьогоднішній день воно відсутнє. Якщо ми – віруючі – самі не почнемо це значення туди запихати", підкреслив протоієрей.