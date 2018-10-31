Хэллоуин-2018: в Черкассах люди в тематических костюмах сдают кровь

Черкасские врачи решили использовать молодежный хайп, а именно празднование Хэллоуина, для доброго дела. Призвали молодежь в праздничных костюмах сдавать кровь. И назвали такую акцию "Вампириада".

Вместо привычных доноров здесь полсотни вампиров, ведьм. Все они пришли сдавать кровь.

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А пока молодые люди ждут своей очереди – фотографируются с тыквами. Художники разрисовывают лицо и руки кровавыми шрамами и мистическими узорами. Дополняют образ и Ирине.

В прошлый раз когда я приходила, то, казалось, шо ждёшь целую вечность, сегодня уже сколько времени пришло – я не замечаю,

–отметила донор Ирина Навозная.

Большинство хэллоуиновских персонажей впервые пришли сдавать кровь. Говорят, веселая атмосфера помогает преодолеть любой страх. Этой акцией молодежь хочет увлечь более неравнодушную часть молодежи сдавать кровь и помогать тем, кому это жизненно необходимо.

Хэллоуин–2018

"Мы начали делать такие стилизованные акции, выдавать браслетики за то, что люди помогают другим, и вот пришли к такому формату, когда нас стало много", – рассказал соорганизатор Виктор Коваленко.

Хэллоуин–2018

На станции переливания крови студенчеству рады. Говорят доноров всегда не хватает. А каждая капля крови может спасти чью-то жизнь.

Потребность у нас всегда, потребность есть каждый день, потому что много людей болеют. Потребность в крови есть всегда, так как доноров всегда не хватает,

– сказала заведующая отделом Черкасской областной станции переливания крови Любовь Рыжкина.

После процедуры молодежь угощали печеньем с тыквами и зомби и гранатовым соком. Организаторы акции планируют проводить такие тематические сдачи крови постоянно.