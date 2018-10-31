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      Хелловін-2018: у Черкасах люди у тематичних костюмах здають кров

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      Черкаські лікарі вирішили використати молодіжний хайп, а саме святкування Хелловіну для доброї справи. Закликали молодь у святкових костюмах здавати кров. І назвали таку акцію "Вампіріада".

      Замість звичних донорів тут півсотні вампірів, відьом. Усі вони прийшли здавати кров.

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      А поки молоді люди чекають своєї черги – фотографуються з гарбузами. Художники розмальовують обличчя і руки кривавими шрамами і містичними візерунками. Доповнюють образ й Ірині.

      Минулого разу коли я приходила, то, здавалось, шо очікуєш цілу вічність, сьогодні уже скільки часу прийшло – я не помічаю,
      –зазначила донор Ірина Гнойова. 

      Більшість хеловінських персонажів вперше прийшли здавати кров. Кажуть, весела атмосфера допомагає здолати будь-який страх. Цією акцією молодь хоче заохочувати більше небайдужу молодь здавати кров і допомагати тих, кому це життєво необхідно.


      Хелловін-2018

      "Ми почали робити такі стилізовані акції ,видавати браслетики за те, що люди допомоагають іншим і ось дійшли до такого формату, коли нас стало багато", – розповів співорганізатор Віктор Коваленко.


      Хелловін-2018

      На станції переливання крові студентству раді. Кажуть: донорів завжди бракує. А кожна краплина крові може врятувати чиєсь життя.

      Потреба є у нас завжди, потреба є кожен день, бо багато людей хворіють. Потреба в крові є завжди, так як донорів завжди не вичстачає, – сказала завідувачка відділу Черкаської обласної станції переливання крові Любов Рижкіна.

      Після процедури молодь частували печивом із гарбузами і зомбі та гранатовим соком. Організатори акції, планують проводити такі тематичні здачі крові постійно.

      Теги: Новини України Новини Черкас Хелловін
      Джерело: 24 канал
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