Местные жители не выдерживали варварства россиян и просто убегали, покидая дом и скот. О ситуации на оккупированных территориях Херсона рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань 10 июля.

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В Бериславском районе ситуация очень сложная

Что касается ситуации в области, то она сложная, особенно критичная в общинах Бериславского района. Там есть деревни, которые почти полностью остались без людей. Дома уничтожены, постоянные боевые действия, люди были вынуждены выпустить скот и убегать,

– говорится в сообщении.

В частности, такие истории зафиксированы в селах Калиновской и Великоалександровской территориальных общин, Высокополье и Нововоронцовке.

Есть даже такие населенные пункты, где за последние дни уехали практически 97% жителей.

Дефицит лекарств

На оккупированных территориях Херсонской области не хватает медикаментов. Трудная ситуация также с врачами, особенно анестезиологами. захватчики их постоянно запугивали и принуждали к сотрудничеству, что медики просто сбежали. Давление на педагогов тоже продолжается.

Напряженная ситуация с медикаментами, острый дефицит анестезиологов. Из-за запугивания и принуждения к сотрудничеству с оккупантами профильные специалисты вынуждены бежать. Продолжается давление на педагогов, большинство от сотрудничества отказываются, россияне испытывают нехватку кадров,

– пишет Хлань

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