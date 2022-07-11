Местные жители не выдерживали варварства россиян и просто убегали, покидая дом и скот. О ситуации на оккупированных территориях Херсона рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань 10 июля.
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В Бериславском районе ситуация очень сложная
Что касается ситуации в области, то она сложная, особенно критичная в общинах Бериславского района. Там есть деревни, которые почти полностью остались без людей. Дома уничтожены, постоянные боевые действия, люди были вынуждены выпустить скот и убегать,
– говорится в сообщении.
В частности, такие истории зафиксированы в селах Калиновской и Великоалександровской территориальных общин, Высокополье и Нововоронцовке.
Есть даже такие населенные пункты, где за последние дни уехали практически 97% жителей.
Дефицит лекарств
На оккупированных территориях Херсонской области не хватает медикаментов. Трудная ситуация также с врачами, особенно анестезиологами. захватчики их постоянно запугивали и принуждали к сотрудничеству, что медики просто сбежали. Давление на педагогов тоже продолжается.
Напряженная ситуация с медикаментами, острый дефицит анестезиологов. Из-за запугивания и принуждения к сотрудничеству с оккупантами профильные специалисты вынуждены бежать. Продолжается давление на педагогов, большинство от сотрудничества отказываются, россияне испытывают нехватку кадров,
– пишет Хлань
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