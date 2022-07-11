Місцеві жителі не витримували варварства росіян і просто втікали, покидаючи домівку й худобу. Про ситуацію на окупованих територіях Херсонщини розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань 10 липня.
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У Бериславському районі ситуація дуже складна
Що стосується ситуації в області, то вона складна, особливо критична у громадах Бериславського району. Там є села, що майже повністю залишилися без людей. Будинки знищені, постійні бойові дії, люди були змушені випустити худобу й тікати,
– мовиться в повідомленні.
Зокрема, такі історії зафіксовані в селах Калинівської та Великоолександрівської територіальних громад, Високопілля та Нововоронцовки.
Є навіть такі населені пункти, де за останні дні виїхали практично 97% жителів.
Дефіцит ліків
На окупованих територіях Херсонщині бракує медикаментів. Важка ситуація також з лікарями, особливо анестезіологами. загарбники їх постійно залякували й змушувати до співпраці, що медики просто втекли. Тиск на освітян теж продовжується.
Напружена ситуація із медикаментами, гострий дефіцит анестезіологів. Через залякування та примус до співпраці з окупантами — профільні спеціалісти вимушені тікати. Продовжується тиск на освітян, більшість від співпраці відмовляються, росіяни відчувають нестачу кадрів,
– пише Хлань
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