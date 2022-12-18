Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он напомнил, что по информации Генштаба ВСУ, россияне перебрасывают свои подразделения в район поселка Нижние Серогозы.

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Как рассказал Хлань, этот населенный пункт расположен у трассы Херсон – Мелитополь, на границе с Запорожской областью. Там россияне построили свои фортификационные сооружения.

Сейчас оккупанты пытаются подкрепить свои войска на Запорожском направлении, потому что ожидают возможного наступления ВСУ именно от Запорожья. Поэтому россияне перебрасывают свои основные силы, подкрепляя блокпосты, расположенные на трассах от Мелитополя и до Запорожья,

– объяснил военнослужащий ВСУ.

Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Оккупанты прячутся в частном секторе

При этом, по словам депутата Херсонского облсовета, в Каховке и Новой Каховке до сих пор остается определенное количество российских захватчиков. Местные жители рассказывают, что в большинстве оккупанты расселились в частном секторе – в домах людей, которые вынуждены были уехать.

Россияне обустроили свои штабы в бомбоубежищах, в том числе в детских садах. Однако оккупанты приходят туда исключительно для того, чтобы получать задания. А в основном российские захватчики находятся в частном секторе,

– рассказал Хлань.

Он добавил, что оккупанты пытаются не собираться в одном месте, чтобы не стать мишенью для ВСУ. Кроме того, на левом берегу Херсона находится определенное количество россиян, выполняющих функции наблюдателей.

"На левом берегу есть наблюдательные пункты, откуда российские военные наблюдают за движением через Днепр и за происходящим на правом берегу реки", – отметил военнослужащий ВСУ.

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