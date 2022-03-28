Следовательно, с 28 марта хлеб в городе будет продаваться по талонам, которые выдавались при получении гуманитарной помощи.

Внимание Им не удастся оккупировать Славутич, – Ермак

Сообщают, что для того, чтобы получить хлеб, нужно приходить в указанные в талоне число и магазин.

Система продажи хлеба только налаживается, просим с пониманием отнестись к этому процессу,

– сообщили местные власти.

Как живет Славутич после многодневного вторжения россиян

Мэр Славутича Юрий Фомичев рассказал, что день в городе прошел спокойно, жизнедеятельность в режиме изоляции. Однако отметили важность соблюдать правила комендантского часа с 21:00 до 6:00, потому что гарантировать, что они не вернутся на ночь в места возле Славутича – никто не может.

Вопрос зеленого коридора обсуждается, пока согласования нет. Если будет договоренность о нем, можно будет ехать на собственном транспорте. Люди уезжают и сейчас на собственном транспорте,

– отметил Фомичев.

Больше тысячи человек сообщили власти о желании покинуть Славутич. В городе осталось около 10 тысяч человек.

Сегодня впервые попробовали выдавать хлеб по талонам, завтра подведем итоги и будем делать выводы. Люди получают хлеб раз в три дня, но вместе с гуманитарной помощью завезут муку и можно будет выпекать хлеб самим,

– заметил городской глава.

Власть работает над ротацией персонала с ЧАЭС, чтобы она как можно быстрее происходила. Трое мужчин погибли при защите города, в среду с ними простятся, их семьи возьмут под опеку.

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