По предварительным данным юному подозреваемому было ориентировочно 20 лет. Медики констатировали смерть.
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Юноша умер от страха на месте преступления
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга при странных обстоятельствах погиб юноша. Местный житель рассказал, что на его брелке от авто Mitsubishi Pajero 4 сработала сигнализация. После чего мужчина вышел на улицу и заметил возле капота своего авто незнакомого парня.
Мужчина подошел к незнакомцу со спины и хлопнул его по ягодицам. После чего тот упал и больше не шевелился,
– говорится в сообщении.
Мужчина вызвал полицию и сообщил об инциденте. Полицейские, приехавшие на место, зафиксировали труп. Правоохранители заявили, что мужчине ориентировочно 20 лет. Он был одет во все черное.
Медики, приехавшие на место – лишь констатировали смерть юноши. У него не обнаружили никаких телесных повреждений, однако признаков взлома авто также не обнаружили.
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