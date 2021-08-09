За попередніми даними юному підозрюваному було орієнтовно 20 років. Медики констатували смерть.
Зауважте Загибель дитини в аквапарку Дніпра: у поліції мають 2 версії
Юнак помер від страху на місці злочину
У Василеостровському районі Санкт-Петербурга за дивних обставин загинув юнак. Місцевий житель розповів, що на його брелку від авто Mitsubishi Pajero 4 спрацювала сигналізація. Після чого чоловік вийшов на вулицю й помітив біля капота свого авто незнайомого молодика.
Чоловік підійшов до незнайомця зі спини і хлопнув його по сідницях. Після чого той впав і більше не ворушився,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік викликав поліцію та повідомив про інцидент. Поліцейські, які приїхали на місце, зафіксували труп. Правоохоронці заявили, що чоловіку орієнтовно 20 років. Він був вдягнутий у все чорне.
Медики, які приїхали на місце – лише констатували смерть юнака. У нього не виявили ніяких тілесних ушкоджень, проте ознаків злому авто також не виявили.
Останні кримінальні інциденти: коротко
- 8 серпня на Одещині поряд із Хаджибейським лиманом помітили підозрілий легковик "ВАЗ 2107". Згодом в ньому знайшли тіло людини. Автомобіль стояв на польовій дорозі. Тому, ймовірно, водію стало погано під час руху.
- 8 серпня у Дніпрі в аквапарку на Набережній Перемоги загинула дитина. Очевидці розповіли, як потонув 9-річний хлопчик. У поліції озвучили 2 версії причин смерті.
- У Харківському слідчому ізоляторі у 2020 році трапився конфлікт засудженого та ув’язненого – один із них вбив іншого. 9 серпня 2021 року повідомили про підозру 2 наглядачам установи.