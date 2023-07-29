Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Все, что известно о "хлопке" в России 28 июля читайте в материале.

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Военные объекты Таганрога

Свитан отметил, что в Таганроге расположены многие военные объекты, которые нужно уничтожить. Аэродром, на котором находятся самолеты А-50, также оттуда запускают дроны по Украине. Также здесь расположен авиазавод, где модернизируют самолеты Ту-95МС, чтобы они могли нести ракеты Х-101 и выпускать их по Украине.



Логистический путь Таганрог – Новоазовск – Мариуполь / Скриншот Deep State Map

Кроме того, из Таганрога в Новоазовск проложен мост. Это направление на Мариуполь. Это очень важный логистический путь россиян. Если уничтожить этот мост, у россиян будут проблемы со снабжением на фронте. Тогда им придется больше использовать путь в Луганскую область, но там не так развита дорожная инфраструктура.

Россияне будут убегать из Бахмута

Военный эксперт отметил, каковы действия ВСУ на Бахмутском направлении. Наши войска пытаются двигаться вперед южнее города. Это верно, ведь это высоты реки Бахмутки. Как только ВСУ окажутся на восточном берегу этой реки, россиянам придется бежать из Бахмута.



Движение ВСУ по Бахмуту / Скриншот Deep State Map

К тому же наши войска не будут входить в сам город. Они возьмут оккупантов в кольцо за Бахмутом. Информационно для россиян это будет огромное поражение, которое они не смогут продать своему населению. Чтобы иметь хоть какие-то успешные сведения с фронта, оккупанты пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении.

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Деоккупация ЗАЭС

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что взрывы, которые были слышны 28 июля возле ЗАЭС, вполне могут быть дистанционным разминированием со стороны наших спецслужб. Другой вариант – взрывались старые российские мины. В общем, после того, как открылись дороги дна Каховского водохранилища, у наших "спецов" есть возможность двигаться в сторону ЗАЭС.



Оккупированные ЗАЭС, Энергодар и Токмак / Скриншот Deep State Map

Однако делать это следует тогда, когда основные силы подойдут к Токмаку. Тогда россияне будут убегать из ЗАЭС, из Энергодара. Они не захотят находиться в неком котле в окружении ВСУ, Поэтому этой ситуацией обязательно следует воспользоваться.

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