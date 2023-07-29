Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Усе, що відомо про "бавовну" в Росії 28 липня читайте в матеріалі.

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Військові об'єкти Таганрога

Світан зазначив, що в Таганрозі розташовано багато військових об'єктів, які треба знищити. Зокрема, аеродром, на якому перебувають літаки А-50, також звідти запускають дрони по Україні. Також тут розташований авіазавод, де модернізують літаки Ту-95МС, аби вони могли нести ракети Х-101 і випускати їх по Україні.



Логістичний шлях Таганрог – Новоазовськ – Маріуполь / Скриншот Deep State Map

Крім того, з Таганрога до Новоазовська прокладений міст. Це напрямок на Маріуполь. Це дуже важливий логістичний шлях росіян. Якщо знищити цей міст, у росіян будуть проблеми з постачанням на фронті. Тоді їм доведеться більше використовувати шлях на Луганщину, але там не так розвинена дорожня інфраструктура.

Росіяни тікатимуть з Бахмута

Військовий експерт зауважив, якими є дії ЗСУ на Бахмутському напрямку. Наші війська намагаються рухатися вперед південніше міста. Це правильно, адже це висоти річки Бахмутки. Щойно ЗСУ опиняться на східному березі цієї річки, росіянам доведеться тікати з Бахмута.



Рух ЗСУ за Бахмут / Скриншот Deep State Map

До того ж наші війська не будуть заходити в саме місто. Вони візьмуть окупантів у кільце за Бахмутом. Інформаційно для росіян це буде величезна поразка, яку вони не зможуть продати своєму населенню. Аби мати бодай якісь успішні зведення з фронту окупанти намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Деокупація ЗАЕС

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що вибухи, які було чутно 28 липня біля ЗАЕС, цілком може бути дистанційним розмінуванням з боку наших спецслужб. Інший варіант – вибухали старі російські міни. Загалом, після того, як відкрились дороги дна Каховського водосховища, в наших "спеців" є можливість рухатись у бік ЗАЕС.



Окуповані ЗАЕС, Енергодар і Токмак / Скриншот Deep State Map

Однак робити це варто тоді, коли основні сили підійдуть до Токмака. Тоді росіяни тікатимуть із ЗАЕС, з Енергодара. Вони не захочуть перебувати в такому собі котлі в оточенні ЗСУ, Тому цією ситуацією обов'язково слід буде скористатися.

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