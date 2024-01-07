Белгород часто посещает "хлопок". Однако существенные разрушения городу наносит именно российская "ПВО". Она пытается что-то сбивать, а в результате – разрушает Белгород. Так называемые "защитники российского неба" косплеют обезьяну с гранатой.

Обратите внимание Поджарили 2 российских "Панциря": воины-разведчики ударили по Белгородщине

После ряда "хлопков" белгородские спасатели посоветовали местным жителям заклеивать окна. Это должно защитить их от взрывной волны. Тем временем у белгородцев началась истерика. Досталось, в частности, российской "ПВО", работающей над жилыми домами.

Теперь россиянам уже не так весело, как было, когда российские ракеты и дроны летели на украинские города. Граждане страны-террористки вдруг начали жаловаться, что они "СВО не начинали".



Белгородцы – в истерике из-за совета спасателей / Скриншот из сети

Белгородцам предложили эвакуироваться

Ранее местные власти заявили, что белгородцы имеют отличную возможность – эвакуироваться из города. Им предлагают переселиться в Старый Оскол и Губкин. Там гражданам страны-террористки обещают "комфортные условия". Что ж, для россиян "все идет по плану". Чтобы воспользоваться такой вау-возможностью, белгородцам нужно прийти в приемную губернатора или позвонить по номеру 112.