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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Хлорный коллапс": в "Укрводоканалэкология" рассказали о ситуации с поставками

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Хлорный коллапс
Хлорный коллапс / politeka.net

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

Об этом сообщает Ассоциация Укрводоканалэкология.

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"АО "Днепроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть потребность в дополнительной проработке вопросов доставки", - отметили в ассоциации.

Кроме того, отмечается, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, "но достаточна для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения".

Госпродпотребслужба вместе со специалистами водоканалов проведет проверку проб воды и будет дополнительно контролировать ее качество.

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой водой. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "ДнепрАзот".

13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Экология хлорный коллапс
Источник: 24 Канал
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