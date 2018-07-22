"Хлорный коллапс": в "Укрводоканалэкология" рассказали о ситуации с поставками

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

Об этом сообщает Ассоциация Укрводоканалэкология.

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"АО "Днепроазот" возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть потребность в дополнительной проработке вопросов доставки", - отметили в ассоциации.



Кроме того, отмечается, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, "но достаточна для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения".



Госпродпотребслужба вместе со специалистами водоканалов проведет проверку проб воды и будет дополнительно контролировать ее качество.

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой водой. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "ДнепрАзот".



13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.