"Хлорний колапс": у "Укрводоканалекології" розповіли про ситуацію з постачанням

Ситуація з постачанням рідкого хлору стабілізувалася, усі водоканали працюють у штатному режимі без обмеження подачі води.

Про це повідомляє Асоціація Укрводоканалекологія.

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"АТ "Дніпроазот" відновлює роботу хлорної групи цехів, найближчим часом очікується випуск першої продукції. У підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з’явилась можливість купувати рідкий хлор у Румунії та Угорщині по нижчим цінам, але є потреба у додатковому опрацюванні питань доставки", – зазначили в асоціації.

Крім того, наголошується, що забезпеченість рідким хлором задовільна, "але достатня для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання".

Держпродспоживслужба разом з фахівцями водоканалів проведе перевірку проб води та додатково контролюватиме її якість.

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".



13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.