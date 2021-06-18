В большинстве сельских населенных пунктов отсутствуют программы обращения с отходами, схемы санитарной очистки населенных пунктов и правила благоустройства, что приводит к образованию стихийных свалок и ухудшает экологическое и санитарное состояние прилегающих территорий. Поэтому председатель областного совета решила ввести идею по реализации 17-18 июня в области проекта "Хмельниччина идет НА ЧИСТОТУ".

Мероприятие введено также при поддержке областной государственной администрации, областного совета, Агентства регионального развития области и бизнес-партнеров – ООО "Эко-адвокация", ОО "Партнерство Green Business Ukraine" и "Cofinenso Limited".

В рамках проекта сегодня начал работу двухдневный тренинг-обучение для представителей общин с участием председателей территориальных общин, представителей бизнеса, ведущих специалистов и экспертов по обмену опытом, разработке и внедрению региональных проектов по управлению отходами.

В первый день проекта "Хмельниччина идет НА ЧИСТОТУ" его участники обсудили текущую ситуацию управления отходами в Хмельницкой области, основную проблематику территориальных общин по выполнению регионального плана обращения с отходами, инициативы местных органов власти по разработке и внедрению Регионального плана обращения с отходами.

Во время второго дня обучения, 18 июня, участники будут разрабатывать проекты и их практическое воплощение в территориальных общинах.

Сегодня в области действует программа обращения с отходами в Хмельницкой области на 2018-2022 годы. Еще один актуальный документ, который был утвержден недавно (в апреле 2021) – программа охраны окружающей среды Хмельницкой области на 2021-2025 годы.

Именно эти программы направлены на достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, на обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. В то же время Хмельнитчине готовы помогать разрабатывать план управления отходами представители французской компании "Seureca", инвестируя финансовый ресурс в сохранение экологии края.

Убеждена, что предложения, которые будут наработаны во время обсуждения станут ориентиром в дальнейшей работе для развития каждой территориальной общины в частности и нашего региона в целом. Только тогда, когда общие рекомендации и пожелания общественности, бизнеса и органов власти будут услышаны – развитие в регионах и наших территориальных общинах приобретет новый толчок для развития всей области,

– отметила Виолетта Лабазюк.