У більшості сільських населених пунктах відсутні програми поводження з відходами, схеми санітарної очистки населених пунктів та правила благоустрою, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує екологічний і санітарний стан прилеглих територій. Тому голова обласної ради вирішила запровадити ідею щодо реалізації 17–18 червня в області проєкту "Хмельниччина йде НА ЧИСТОТУ".

Захід запроваджений також за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, Агенції регіонального розвитку області та бізнес-партнерів – ТОВ "Еко-адвокація", ГО "Партнерство Green Business Ukraine" та "Cofinenso Limited".

У рамках проєкту сьогодні розпочав роботу дводенний тренінг-навчання для представників громад за участю голів територіальних громад, представників бізнесу, провідних фахівців та експертів щодо обміну досвідом, розробки та впровадження регіональних проєктів з управління відходами.

У перший день проєкту "Хмельниччина йде НА ЧИСТОТУ" його учасники обговорили поточну ситуацію управління відходами в Хмельницькій області, основну проблематику територіальних громад щодо виконання регіонального плану поводження з відходами, ініціативи місцевих органів влади щодо розробки та впровадження Регіонального плану поводження з відходами.

Під час другого дня навчання, 18 червня, учасники розроблятимуть проєкти та їх практичне втілення у територіальних громадах.

Сьогодні в області діє програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018–2022 роки. Ще один актуальний документ, який було затверджено нещодавно (у квітні 2021 року) – програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021–2025 роки.

Саме ці програми спрямовані на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на забезпечення раціонального використання, охорони і відтворення природних ресурсів. Водночас Хмельниччині готові допомагати розробляти план управління відходами представники французької компанії "Seureca", інвестуючи фінансовий ресурс у збереження екології краю.

Переконана, що пропозиції, які будуть напрацьовані під час обговорення, стануть орієнтиром у подальшій роботі для розвитку кожної територіальної громади зокрема та нашого регіону загалом. Лише тоді, коли спільні рекомендації і побажання громадськості, бізнесу та органів влади будуть почуті – розвиток в регіонах та наших територіальних громадах набуде нового поштовху для розвитку всієї області,

– зазначила Віолета Лабазюк.